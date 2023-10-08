Транспортная база повреждена в Херсонской области

Назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин в своем Telegram-канале сообщил, что транспортная база и предприятие в результате взрыва получили повреждения в подконтрольной Киеву части региона.

«В Херсоне под удар попали газораспределительные сети», — добавил он.

8 октября сообщалось, что соединения группировки войск «Днепр» уничтожили место скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) у острова Алексеевский под Херсоном.

7 октября украинские военные сообщали, что в Одесской области на Украине поврежден объект припортовой инфраструктуры после ночных взрывов.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога звучит в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.