Боевики ХАМАС похитили около 10 девушек рядом с сектором Газа

Боевики движения ХАМАС похитили около 10 девушек с фестиваля электронной музыки Nature Party в Израиле, среди них есть две с русскими фамилиями, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, речь идет о Елизавете П. и Ольге П. Похищение произошло недалеко от города Офаким, который расположен на границе с сектором Газа.

Впрочем, позже Елизавета П. опровергла сообщения о своем похищении. Она рассказала, что на фестивале не была, зато там была ее сестра. Данных о нахождении последней и связи с ней пока нет. Девушка также добавила, что они с сестрой не являются гражданками РФ.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее ЦАХАЛ объявил об эвакуации всех граждан Израиля вблизи границы с сектором Газа.