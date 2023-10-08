Девушка, которую якобы взяли в плен боевики ХАМАС, прокомментировала ситуацию

Девушка, якобы оказавшаяся в плену боевиков палестинского движения ХАМАС на фестивале электронной музыки Nature Party в Израиле, не подтвердила данные сведения. Об этом сообщают «Известия».
Перед этим сведения и данные Елизаветы П. ошибочно внесли в распространившийся в социальных сетях постер с девушками, которых якобы захватили в плен.
По словам Елизаветы, сама она на фестивале, устроенном недалеко от сектора Газа, не была, однако там была ее сестра.
Информации о местонахождении, а также связи с сестрой Елизаветы пока нет.
Собеседница СМИ обратила внимание, что ни она, ни ее сестра не являются гражданками РФ.
При этом посольство России сообщало, что проверяет информацию о вероятном похищении россиянок боевиками ХАМАС в Израиле.
7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и сообщили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.
Также известно, что Израиль эвакуирует всех своих граждан вблизи границы с сектором Газа.
Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.