В Сочи прогнозируют смерчи

Смерчи прогнозируются над Черным морем в Сочи до вторника, 10 октября, местных жителей попросили соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС России по региону.

«На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение по формированию смерчей», — говорится в публикации экстренного ведомства.

Как уточняется, 8 и 9 октября на участке Магри – Веселое (Сочи) будет сохраняться опасность формирования смерчей над акваторией.

Также в курортном регионе усилятся ветры.

Жителям и туристам Сочи рекомендуется оставаться дома, в случае чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в оперативные службы.

До этого МЧС выпускало экстренное предупреждение из-за дождя и мокрого снега в Москве. Из-за гололедицы стоит избегать опасных маневров, а из-за сильного ветра лучше парковать машины вдали от деревьев.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.