В ООН назвали число покинувших дома жителей сектора Газа

По меньшей мере 20 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома в связи с обстрелами со стороны армии Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

По информации управления, внутренне перемещенные лица укрывались в 44 школах «Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ» (БАПОР).

Во всемирной организации уточнили, что граждане также размещались в 28 временных приютах во всех районах сектора Газа, кроме Хан-Юниса.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по комплексу, принадлежащему главе разведки движения ХАМАС.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.