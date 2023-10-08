В Петербурге выпал первый снег

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 7 октября выпал первый снег, сообщает телеканал «78».

Вместе со снегом в город пришел сильный ветер, до 23 м/с, и дождь. В некоторых населенных пунктах Ленинградской области из-за непогоды произошли отключения электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в Москве 8 октября, до 18:00, ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.

Ведомство призывает столичных автомобилистов снизить скорость и увеличить дистанцию между авто во время движения. Из-за гололедицы стоит избегать опасных маневров, а из-за сильного ветра лучше парковать машины вдали от деревьев. Пешеходов же попросили не прятаться от дождя под деревьями и обходить стороной рекламные щиты.

7 октября в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. Это значит, что в столице потенциально опасная погода.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.