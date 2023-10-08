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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидается облачная погода и 5 градусов тепла

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

В Москве в воскресенье, 8 сентября, ожидается облачная погода и пять градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Жителей Москвы предупредили, что погода в воскресенье, 8 октября, останется ненастной, прогнозируются дождь и мокрый снег.

По данным метеоспециалистов, будет ощущаться влияние очередного циклонического вихря, выходящего своим центром на северо-запад страны.

Днем столбики термометров москвичей покажут от +3°C до +5°C, причем ночью температура может упасть до 0°C. Западный, северо-западный ветер может усилиться с 7 до 12 м/с.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах от плюс +2°C до +7°C градусов. При этом северо-западный ветер усилится до 20 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в воскресенье, 8 октября, ожидается самое низкое атмосферное давление с 1971 года — 723 мм ртутного столба.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщал, что в первой декаде октября в Москве может выпасть снег.

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