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На юге Израиля больница попала под ракетный удар

Times of Israel: больница подверглась ракетному удару на юге Израиля

Больница «Барзилай» в городе Ашкелон на юге Израиля подверглась ракетному удару. Об этом сообщает Times of Israel.

Журналисты рассказали, что в медицинский центр попала ракета, выпущенная со стороны сектора Газа. Она прилетела в мост между зданиями больницы.

По словам сотрудника медицинского учреждения, здание больницы серьезно пострадало.

Издание подчеркивает, что на данный момент информации о пострадавших нет.

До этого стало известно, что здание в Тель-Авиве обрушилось в результате ракетного удара, двое пострадавших были спасены из завалов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.

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Война в Израиле
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