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Москвичей ожидает самое низкое атмосферное давление за последние 50 лет

Вильфанд сообщил, что в Москве ожидается самое низкое давление с 1971 года

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в воскресенье 8 октября ожидается самое низкое атмосферное давление с 1971 года — 723 мм ртутного столба, сообщает ТАСС.

Вильфанд также отмечает, что это рекордно низкий показатель за всю историю наблюдения за атмосферным давлением в Москве. Метеонаблюдение в российской столице ведется на протяжении 145 лет.

«Самое низкое давление восьмого числа наблюдалось аж в 1971 году, оно составляло 969,2 гПа, что соответствует 727 мм ртутного столба. 8 октября минимальное значение давления будет менее 723 мм ртутного столба, или 963,4 гПа. Это самое низкое давление для восьмого числа, редко такое бывает», — заявил Вильфанд.

За субботу, по словам метеоролога, атмосферное давление снизилось на 15 мм, что является очень быстрым, резким падением.

Ранее москвичей предупредили о холодной погоде и сильном ветре до конца выходных.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщал, что в первой декаде октября в Москве может выпасть снег.

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