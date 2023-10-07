В Палестине сообщили, что число жертв в результате израильских атак уже больше 230

Число погибших в результате израильских бомбардировок по палестинскому сектору Газа достигло 232. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал министерства здравоохранения Палестины.

«232 погибших и 1 697 раненых в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа», — сказано в сообщении.

До этого минздрав Палестины сообщал, что количество жертв в палестинском секторе Газа после бомбардировок войск Израиля достигло 198 и 1 610 раненных.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.