Москвичей предупредили о холодной погоде и сильном ветре до конца выходных

В Москве 8 октября до 18:00 ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.

Так что ведомство призывает столичных автомобилистов снизить скорость, увеличить дистанцию между авто во время движения. Также из-за гололедицы стоит избегать опасных маневров, а из-за сильного ветра лучше парковать машины вдали от деревьев. Пешеходов же попросили не прятаться от дождя под деревьями и обходить стороной рекламные щиты.

Впрочем, уже сегодня, 7 октября, в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. Это значит, что в столице потенциально опасная погода.

В целом осадков в Москве в октябре синоптики ожидают значительно больше, чем в сентябре, когда большую часть стояло настоящее летнее тепло.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщал, что в первой декаде октября в Москве может выпасть снег. По словам метеоспециалиста, вскоре москвичей ждут первые заморозки.