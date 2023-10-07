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В Петербурге женщина нашла сумку с 1,6 млн рублей и стала фигуранткой уголовного дела

В Петербурге задержали уборщицу за кражу 1,6 млн рублей у иностранца

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Shutterstock

В Петербурге женщину подозревают в краже 1,6 миллиона рублей у туриста. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Невском проспекте 26 сентября, но известно об этом стало только сейчас. Иностранец обратился в полицию и заявил, что накануне кто-то украл у него 1 675 000 рублей, документы и наушники.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Полиция просмотрела видео с камер наблюдения. Сотрудники заметили женщину, которая утром 26 сентября убирала на веранде и нашла сумку с деньгами.

Выяснилось, что женщина работает в заведении уборщицей с нарушением миграционного законодательства. По словам иностранки, деньги она отправила семье в Душанбе.

Подозреваемую задержали. Женщина признала вину.

Ранее в Улан-Удэ мужчина решил заработать и отдал аферистам 21 миллион рублей.

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