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Стало известно об ошибке спецслужб Израиля в прогнозах действий ХАМАС

Haaretz: спецслужбы Израиля рассчитывали, что ХАМАС захочет избежать войны

Cпецслужбы Израиля на прошлой неделе прогнозировали, что ХАМАС захочет избежать войны из-за потенциальных жертв среди населения сектора Газа. Об этом сообщает Klymenko Time со ссылкой на Haaretz.

«Официальные лица заявили, что ХАМАС не хотел бы ставить под угрозу прошлые достижения, которые улучшили жизнь жителей Газы», — сообщало издание.

С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия.

ЦАХАЛ объявил призыв резервистов и начал «контртеррористическую» операцию «Железные мечи» в секторе Газа: десятки истребителей начали наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа. К концу дня 7 октября планируется зачистить израильскую территорию от боевиков движения ХАМАС.

Министр обороны страны Йоав Галант сообщил о вызове резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минэкономразвития создало горячую линию для туристов-одиночек в Израиле.

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Война в Израиле
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