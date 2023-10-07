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Российские власти предложили помощь туристам-одиночкам в Израиле

Минэкономразвития создало горячую линию для туристов-одиночек в Израиле

Минэкономразвития создало горячую линию для самостоятельно организовавших поездки по Израилю туристов — +972 54 962 23 41. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Консульский отдел Посольства России в Израиле настоятельно рекомендует всем российским гражданам и особенно тем, кто находится на юге страны, соблюдать указания Командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей», — подчеркнули в министерстве.

До этого РСТ сообщил, что в Израиле нет туристов из России.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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Война в Израиле
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