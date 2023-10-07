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Минздрав Израиля сообщил, что скорая не будет работать в радиусе 80 км от сектора Газа

Jerusalem Post: скорая не будет работать ближе 80 километров от сектора Газа

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Ахмед Закот/РИА «Новости»

В Израиле машины скорой помощи не будут курсировать в радиусе 80 километров от сектора Газа. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на министерство здравоохранения.

«Больницы в радиусе до 80 километров от сектора Газа завтра не будут проводить амбулаторные и плановые мероприятия... Машины скорой помощи не будут курсировать в радиусе 80 километров от сектора Газа», — сказано в сообщении.

7 октября в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщали, что террористы из сектора Газа проникли в израильские приграничные районы.

Боевики ХАМАС нанесли ракетные удары по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны страны Йоав Галант говорил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. Глава минобороны объявил в государстве массовый сбор резервистов.

Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало Израиль и Палестину к прекращению боевых действий.

Ранее в ООН выступили с заявлением из-за атаки ХАМАС на Израиль.

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