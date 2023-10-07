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Посольство заявило об отсутствии информации о пострадавших россиянах в Израиле

Посольство РФ в Израиле сообщило об отсутствии данных о пострадавших россиянах

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Sinan Abu Mayzer/Reuters

Посольство России призвало россиян, которые сейчас по тем или иным причинам находятся в Израиле, оставаться в безопасных местах. Об этом сообщили «Известия».

Вместе с этим дипучреждение сообщило, что не располагает информацией о том, что граждане России могли пострадать в ходе конфликта. Обращений по этому поводу пока не поступало. Вопрос об эвакуации россиян дипломаты пока не рассматривают.

При этом в Российском союзе туристической индустрии (РСТ) заявили, что всего на территории Израиля находится около ста организованных туристов из РФ, при этом сведений о пострадавших соотечественниках нет.

Также стало известно, что на территории Израиля есть самостоятельные туристы и граждане России, которые, например, проходят медицинское лечение или приехали в страну с личными или деловыми визитами.

Утром 7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в ХАМАС сообщили, что движение готовится к полномасштабной войне с Израилем.

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Война в Израиле
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