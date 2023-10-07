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В Израиле рассказали о режиме работы школ и детских садов в воскресенье

В Минобразования Израиля сообщили, что школы останутся закрытыми 8 октября

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Global Look Press

В Министерстве образования Израиля заявили, что школы и детские сады по всей стране будут закрыты в воскресенье, 8 октября, в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в издании Times of Israel.

«Министерство образования сообщает, что в воскресенье по всей стране будут закрыты все детские сады и школы», — подчеркнули в Минобразования страны.

Примерные сроки возобновления учебного процесса в израильских школах сейчас не приводятся.

Перед этим армия обороны Израиля уточняла об отмене занятий в школах в центре и на юге страны из-за напряженной обстановки.

Утром 7 октября Израиль столкнулся масштабной ракетной атакой из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля выяснили, что было запущено свыше 2 тысяч ракет. Также десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает Израиль и Палестину к немедленному прекращению огня.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.

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Война в Израиле
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