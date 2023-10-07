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«Аэрофлот» высказался про полеты над Израилем

«Аэрофлот» заявил, что не осуществляет полеты над территорией Израиля

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Авиакомпания «Аэрофлот» не выполняет транзитные полеты над территорией Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Не летаем над территорией Израиля», — отметили в «Аэрофлоте».

Пресс-служба «Победы» также сообщила агентству, что самолеты компании не летают над Израилем.

До этого Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщал, что российские авиакомпании не выполняют рейсы в израильский аэропорт Бен-Гурион, а туристов из Российской Федерации на данный момент нет в стране.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну, и сообщил о вызове резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

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