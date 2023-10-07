РСТ сообщил, что в Израиле нет туристов из России

Российские авиакомпании не выполняют рейсы в израильский аэропорт Бен-Гурион, а туристов из РФ на данный момент нет в стране. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ), передает РИА Новости.

«Туристам, находящимся сейчас в Израиле, мы рекомендуем мониторить информацию и неукоснительно выполнять указания официальных местных властей. Информации о пострадавших пока нет. РСТ продолжает следить за развитием ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Палестины заявило, что во всех медицинских учреждениях Западного берега реки Иордан на фоне возрастающей напряженности между Израилем и палестинцами в секторе Газа объявлена ЧС. Медицинские учреждения Западного берега «готовы принять раненых в результате израильской агрессии против сектора Газа».

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну, и сообщил о вызове резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.