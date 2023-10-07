В госпиталях Западного берега Иордана объявлено чрезвычайное положение

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что во всех медицинских учреждениях Западного берега реки Иордан на фоне возрастающей напряженности между Израилем и палестинцами в секторе Газа объявлено ЧП, передает ТАСС.

«Во всех больницах и госпиталях Западного берега объявлено чрезвычайное положение», — сказала глава Минздрава Палестины Мэй Кайле.

По ее словам, медицинские учреждения Западного берега «готовы принять раненых в результате израильской агрессии против сектора Газа».

До этого посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что ответ еврейского государства на действия палестинского радикального движения ХАМАС будет и военным, и политическим.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну, и сообщил о вызове резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.