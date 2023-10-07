Свыше 545 человек пострадали из-за обстрела Израиля

Свыше 545 жителей Израиля получают помощь в больницах после эскалации конфликта с Палестиной. Об этом сообщил телеканал i24 News.

«Более 545 раненым израильтянам оказывается помощь в больницах», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что cектор Газа снова ударил ракетами в направлении Израиля. Выпущено более двух тысяч ракет. Армия Израиля заявила о проникновении в страну палестинских боевиков. Отмечается, что израильская армия приступила к ударам по территории сектора Газа после того, как с территории анклава по израильским города были выпущены ракеты. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

Воздушная тревога начала звучать рано утром 7 октября на юге Израиля, близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива, в связи с выпущенными ракетами по израильской территории. С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия.

Ранее движение ХАМАС показало кадры прорыва террористов на территорию Израиля.