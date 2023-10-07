В АТОР прокомментировали ситуацию в Израиле

В Ассоциации туристических операторов РФ сообщили, что в настоящий момент на территории Израиля находится порядка 100 туристов, точное число россиян, поехавших без туристических групп, неизвестно. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АТОР.

«По предварительной информации, в Израиле сейчас находится около 100 организованных туристов. Количество самостоятельных путешественников неизвестно. Данные уточняются», — пояснили в организации.

Как уточняется, пока точных сведений о пострадавших россиянах после обстрелов Израиля не поступало.

Кроме того, российские дипломаты продолжают следить за ситуацией, добавили в посольстве РФ в Израиле.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну, и сообщил о вызове резервистов.

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До этого Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в Италии резко осудили ракетные атаки на Израиль.