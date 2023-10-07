В Улан-Удэ мужчина решил заработать и перевел аферистам 21 миллион рублей

В Улан-Удэ полиция разыскивает мошенников, которым местный житель перевел 21 миллион рублей. Об этом сообщает прокуратура Республики Бурятия.

Мужчина хотел заработать и для этой задачи выбрал одну из брокерских контор. В первый раз он пополнил счет в личном кабинете на $1000 (более 100 тысяч рублей).

Затем с ним связался аферист из организации и заявил, что для более крупного заработка нужно инвестировать более крупную сумму. Мужчина поддался и за два месяца вложил в платформу 21 млн рублей.

После этого местный житель не смог вывести деньги из проекта и обратился в полицию. На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия по факту произошедшего.

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