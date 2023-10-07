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Россиянин избил двух подростков на территории школы-интерната

В Томской области мужчина избил двух детей на стадионе школы-интерната

В деревне Крыловка Бочарского района мужчина набросился с кулаками на двух воспитанников школы-интерната. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел на территории крыловской школы-интерната 27 сентября. Со слов очевидцев, на двух подростков напал супруг директора школы. На кадрах ролика взрослый мужчина прижимает к земле одного из подростков, затем хватает за куртку другого и что-то ему выговаривает.

Причины возникшего конфликта неизвестны. Как рассказали свидетели произошедшего, руководство образовательного учреждения пыталось скрыть от правоохранительных органов факт рукоприкладства. Состояние пострадавших подростков неизвестно.

Ранее в Новосибирске пятиклассники жестоко избили сверстника, когда тот гулял с девочкой.

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