Под Краснодаром после ДТП с участием шести машин один водитель попал в больницу

В Краснодарском крае на трассе М-4 произошло две аварии с участием грузовых машин. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Оба инцидента произошли в Кореновском районе. Всего пострадали шесть автомобилей, среди них одна легковая машина. Водителя одного из грузовиков госпитализировали.

«В обоих случаях причиной аварии стало несоблюдение водителями безопасной дистанции до впереди идущего транспорта», — сообщается в публикации.

На данный момент движение на трассе затруднено. После происшествия на место приехали инспекторы ДПС, которые проводят все необходимые мероприятия. Об обстоятельствах произошедшего не сообщается.

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