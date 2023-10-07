Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лось помешал посадке самолета в аэропорту Мурманска

«Фонтанка»: в аэропорту Мурманска самолет отправили на второй круг из-за лося

close
100%
Shutterstock

Самолет, летевший из Санкт-Петербург в Мурманск, не смог приземлиться с первого раза и ушел на второй круг из-за лося, который вышел на взлетно-посадочную полосу, сообщает «Фонтанка».

Рейс из Санкт-Петербурга ушел на второй круг при заходе на посадку в аэропорту Мурманска. Приземлению воздушного судна помешал лось, вышедший на взлетно-посадочную полосу.

Диспетчеры приняли решение об уходе борта на второй круг — животное могло испугаться гула самолета и повести себя неадекватно на полосе. Второй заход на посадку завершился успешно.

Как отмечает «Фонтанка», у лосей сейчас брачный период: самцы становятся более агрессивны и не боятся людей.

Ранее в аэропорту Перми отложили рейс из-за собаки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий