Сирены воздушной тревоги в Израиле непрерывно звучат уже три часа

Сирены воздушной тревоги, сработавшие утром в южных и центральных районах Израиля, звучат уже более трех часов, сообщает The Times of Israel.

Сирены периодически звучат на юге Израиля, включая города Беэр-Шева, Ашдод, Ашкелон, а также в центральной части страны.

Ранее сообщалось, что израильская армия приступила к ударам по территории сектора Газа, после того как с территории анклава по израильским города были выпущены ракеты. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

На фоне ответа Израиля в секторе Газа начала звучать сирена.

Воздушная тревога начала звучать рано утром 7 октября на юге Израиля, близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива в связи с выпущенными ракетами по израильской территории.

По данным ЦАХАЛ, неизвестное число террористов из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне ракетного обстрела, а также режим готовности к войне.

Ранее стало известно, что движение ХАМАС объявило о начале операции против Израиля.