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Жителям Москвы рассказали о дождливой погоде 7 октября

Синоптики предупредили москвичей о дождях с мокрым снегом

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Жителей Москвы предупредили, что в субботу 7 октября погода ухудшится, прогнозируются дождь и мокрый снег. Об этом сообщается на сайте центра «Фобос».

По данным метеоспециалистов, будет ощущаться влияние очередного циклонического вихря, выходящего своим центром на северо-запад страны.

«Поздним вечера скажется воздействие холодного атмосферного фронта. В такой ситуации ожидается облачная, в начале дня с прояснениями, погода, пройдут обильные дожди, утром и вечером на севере области местами с мокрым снегом», — следует из прогноза.

В течение суток может выпасть от четверти до трети от октябрьской нормы осадков.

Днем столбики термометров москвичей покажут до +9 °C. Ветер может усилиться до 15 м/с.

До этого синоптик Михаил Леус сообщал, что в первой декаде октября в Москве может выпасть снег. По словам метеоспециалиста, вскоре москвичей ждут первые заморозки.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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