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Башкирский шестиклассник случайно вдохнул канцелярскую кнопку

В Башкирии медики извлекли из бронхов подростка канцелярскую кнопку

Медики в Башкирии спасли 12-летнего школьника, который случайно вдохнул канцелярскую кнопку, острый предмет застрял у шестиклассника в бронхах. Об этом сообщает пресс-служба городской больницы Уфы.

Шестиклассник делал дома уроки и держал во рту канцелярскую кнопку. Когда мальчик сделал вдох, инородное тело попало в дыхательные пути. 12-летний подросток начал испытывать трудности с дыханием, у него начался сильный кашель.

Родители немедленно обратились за медицинской помощью. В ходе обследования врачи нашли инородный предмет. Кнопка воткнулась мальчику в бронхи. С помощью эндоскопа ее удалось зацепить и извлечь. Сейчас жизнь и здоровье ребенка вне опасности.

Ранее в Уфе ребенок две недели проходил с инородным телом в дыхательных путях.

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