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Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Мексике

В Мексике зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9

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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано на территории Мексики, сообщает ТАСС.

Эпицентр находился в 109 км к юго-западу от города Минатитлан с населением около 112 тыс. человек. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что правительство Италии планирует возможную массовую эвакуацию десятков тысяч людей, живущих вокруг супервулкана Кампи Флегрей недалеко от Неаполя.

В ближайшие месяцы властями будут предприниматься новые меры, которые включают проверку прочности зданий в этом районе. Решение принято после нескольких месяцев повторяющихся землетрясений.

Кампи Флегрей (Флегрейские поля) расположен к западу от Неаполя. Вокруг него находятся многочисленные города и деревни, в том числе Поццуоли, Аньяно и Баколи, общее население которых составляет более 500 000 человек.

Кальдера усеяна 24 кратерами и представляет собой гораздо больший вулкан, чем близлежащий Везувий, разрушивший древний римский город Помпеи в 79 году нашей эры.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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