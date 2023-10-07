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Ракета попала в дом пожилой женщины в израильском Ашдоде

Жительница Израиля погибла в результате обстрела со стороны сектора Газа

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Amir Cohen/Reuters

70-летняя женщина погибла в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа по территории Израиля утром 7 октября. Об этом сообщила израильская государственная радиовещательная компания Kan.

Отмечается, что погибшая проживала в населенном пункте Гедерот близ города Ашдод на юге Израиля. Она получила тяжелые ранения в результате попадания ракеты по ее дому. Врачи не смогли ее спасти.

Воздушная тревога начала звучать рано утром 7 октября на юге Израиля, близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива.

По данным армейской пресс-службы, десятки ракет были выпущены с территории сектора Газа по городам Израиля. Медики подтвердили, что пожилая женщина пострадала на юге Израиля в результате падения ракеты.

Также стало известно, что неизвестное число террористов из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.

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