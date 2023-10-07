Участковых хотят обязать проводить профилактическую работу за дискредитацию ВС РФ

Участковых полиции могут обязать проводить индивидуальную профилактическую работу с людьми, которые привлекались к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также пропаганду нацистской атрибутики или символики. Соответствующее предложение сделало МВД России, передает ТАСС, ссылаясь на проект приказа министерства.

Так, ведомство хочет изменить приказ «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности». МВД предлагает дополнить в этом документе пункт с категориями лиц, с которыми участковые проводят индивидуальную профилактическую работу. В него собираются внести граждан, совершившие «административные правонарушения против порядка управления либо посягающие на общественный порядок и общественную безопасность при проведении публичных или официальных спортивных мероприятий». Также в этот пункт планируется включить лиц, которые совершили административные правонарушения, предусмотренные статьями 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан), 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) КоАП.

При этом данные административные правонарушения могут совершаться и вне мест проведения публичных мероприятий.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО) независимо от их статуса, а также за распространение фейков о них.

Ранее Конституционный суд России отказался отменить статью о дискредитации Вооруженных сил РФ.