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Четверо мальчиков угрожали продавцам магазина в Волгограде канцелярским ножом

В магазине Волгограда четверо детей угрожали продавцам магазина ножом

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Телеграм-канал «Подъем»

В Волгограде четверо несовершеннолетних угрожали продавцам сетевого магазина, которые заподозрили их в краже продуктов. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на источник в полиции.

По данным канала, 26 сентября продавцы сетевого магазина заподозрили группу мальчиков возраста 11-13 лет в мелком хищении. Они отвели нарушителей в служебное помещение и вызвали полицию. Сначала, по словам сотрудников торговой точки, дети вели себя нормально, но затем стали грубить и проявлять агрессию. Так, двое из них размахивали канцелярским ножом и ножницами и угрожали взрослым, а также называли их «бичуганами».

Прибывшие на место инспекторы по делам несовершеннолетних, установив личности нарушителей, вызвали их родителей. В полиции рассказали, что все дети состоят на внутришкольном учете, а также на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. На родственников мальчиков составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей.

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