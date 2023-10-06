Четверо мальчиков угрожали продавцам магазина в Волгограде канцелярским ножом

В Волгограде четверо несовершеннолетних угрожали продавцам сетевого магазина, которые заподозрили их в краже продуктов. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на источник в полиции.

По данным канала, 26 сентября продавцы сетевого магазина заподозрили группу мальчиков возраста 11-13 лет в мелком хищении. Они отвели нарушителей в служебное помещение и вызвали полицию. Сначала, по словам сотрудников торговой точки, дети вели себя нормально, но затем стали грубить и проявлять агрессию. Так, двое из них размахивали канцелярским ножом и ножницами и угрожали взрослым, а также называли их «бичуганами».

Прибывшие на место инспекторы по делам несовершеннолетних, установив личности нарушителей, вызвали их родителей. В полиции рассказали, что все дети состоят на внутришкольном учете, а также на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. На родственников мальчиков составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее на Урале подростки устроили налет на секс-шоп.