Полиция РФ установила личность блогера, который издевался над бездомными

В Башкирии полиция нашла блогера, который делал прямые эфиры с избиением бездомных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Республики Башкортостан.

Им оказался 28-летний житель Стерлитамака.

Полиции удалось установить, что подозреваемый связался с 33-летним мужчиной из Саратова и 37-летней женщиной из Московской области и предложил им участвовать в интернет-трансляциях за деньги. Блогер разместил «работников» в одном из садовых товариществ Стерлитамака, после чего начал снимать ролики с их участием. На видео мужчина бил женщину, иногда блогер сам избивал мужчину. Ролики выходили в прямом эфире, блогер получал за них пожертвования от подписчиков.

Одно из видео попалось сотрудникам полиции 5 октября в ходе мониторинга соцсетей, после чего правоохранители приступили к поиску блогера.

Как рассказали в полиции, предполагаемый автор видео, а также его «актеры», доставлены в участок. У последних медики зафиксировали телесные повреждения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «истязания».

Ранее на Урале поймали треш-блогера, пристававшего к пожилым женщинам.