Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Адам Кадыров стал Героем Чечни

Пятнадцатилетнему сыну Кадырова Адаму дали звание героя Чеченской Республики

close
100%
Адам Делимханов' class="item-image" >
Телеграм-канал Адам Делимханов

Адам, 15-летний сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, удостоился звания Героя Чечни. Об этом сообщил депутат Государственной думы, Герой России Адам Делимханов в своем Telegram-канале.

«Я с большим удовольствием поздравляю моего дорогого племянника <...> с присвоением высшего звания Чеченской Республики», — написал он.

По его словам, Адам смог наизусть выучить главную книгу мусульман — Коран — и заслужить высокое звание «Хафиз» (хранитель Корана, запоминающий его наизусть). Кроме того, парень сумел достичь успехов в спорте, победив на нескольких престижных турнирах по смешанным единоборствам.

Делимханов убежден, что юноша принесет колоссальную пользу своей родине и народу, а также будет преданно и стойко служить интересам России.

До этого полиция начала проверку после избиения сидевшего в СИЗО за поджог Корана Никиты Журавеля сыном главы Чечни — Адамом Кадыровым. Ранее Журавель был арестован. СК РФ передал расследование уголовного дела против него правоохранительным органам Чечни, 27 мая его доставили в СИЗО в Грозном. Однако позднее МВД отказало в возбуждении дела.

Ранее Кадыров опубликовал видео «военного совета» с Делимхановым.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий