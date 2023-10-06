Адам Кадыров стал Героем Чечни

Адам, 15-летний сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, удостоился звания Героя Чечни. Об этом сообщил депутат Государственной думы, Герой России Адам Делимханов в своем Telegram-канале.

«Я с большим удовольствием поздравляю моего дорогого племянника <...> с присвоением высшего звания Чеченской Республики», — написал он.

По его словам, Адам смог наизусть выучить главную книгу мусульман — Коран — и заслужить высокое звание «Хафиз» (хранитель Корана, запоминающий его наизусть). Кроме того, парень сумел достичь успехов в спорте, победив на нескольких престижных турнирах по смешанным единоборствам.

Делимханов убежден, что юноша принесет колоссальную пользу своей родине и народу, а также будет преданно и стойко служить интересам России.

До этого полиция начала проверку после избиения сидевшего в СИЗО за поджог Корана Никиты Журавеля сыном главы Чечни — Адамом Кадыровым. Ранее Журавель был арестован. СК РФ передал расследование уголовного дела против него правоохранительным органам Чечни, 27 мая его доставили в СИЗО в Грозном. Однако позднее МВД отказало в возбуждении дела.

Ранее Кадыров опубликовал видео «военного совета» с Делимхановым.