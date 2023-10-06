В Москве завершилась международная олимпиада по финансовой безопасности. Она собрала в этом году более 500 участников из 19 стран, а также порядка 300 приглашенных экспертов, сообщает пресс-служба олимпиады.

Мероприятие проходило со 2 по 6 октября, а его финал прошел на федеральной территории «Сириус». За три года проведения олимпиады число стран-участниц выросло втрое.

Отмечается, что финалисты не только решали олимпиадные задания, но и участвовали в насыщенной программе, которая включала более 60 образовательных, спортивных и культурных мероприятий.

На пленарной сессии «Разговор на равных» с участниками финального этапа соревнований пообщался президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул важность проведения олимпиады.

«Такая практика международного общения, образовательного сотрудничества, налаживания дружеских, партнерских контактов в столь значимой, чувствительной сфере, безусловно, является чрезвычайно важной – особенно сейчас, когда с каждым годом обеспечение финансовой безопасности становится все более важной, сложной, комплексной и без всякого преувеличения масштабной задачей, а ее решение требует совместных усилий и высокого уровня подготовки специалистов, причем в самых разных областях», — сказал он.

Отмечается, что конференции, панельные дискуссии и встречи на полях Олимпиады проводили эксперты в области финансовой безопасности из крупных российских компаний, потенциальные работодатели участников.

Как отметил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко, в этом году география стран-участниц расширилась до 19 иностранных государств. По его словам, это не только страны СНГ, но и дальнее зарубежье.

«Олимпиада набирает обороты, мы видим большую потребность в том, чтобы это движение продолжать и развивать. Очень важно, что победители получают возможность поступить в ведущие вузы России и хорошие перспективы трудоустройства. По сути, олимпиада дает ребятам путевку в жизнь», — сказал он.

Напомним, международная олимпиада по финансовой безопасности проводится при поддержке президента России Владимира Путина и направлена на популяризацию знаний о современных методах защиты средств — от личных до государственных.