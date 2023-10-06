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В Германии заподозрили СБУ в нападении на лидера «АдГ»

В ФРГ подозревают СБУ в нападении на лидера «Альтернативы для Германии» Хрупаллу

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Annegret Hilse/Reuters

В Германии заподозрили Службу безопасности Украины (СБУ) в причастности к нападению на лидера партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Тино Хрупаллу совершенном на предвыборном митинге в Баварии. Об этом пишет газета Deutschland Kurier.

«Киев мог приложить руку к нападению на Хрупаллу», — сказано в материале.

По данным газеты, в западных разведывательных кругах предполагают, что политик находится в так называемом «списке международных преступников» из-за его негативной позиции по поставкам немецкого вооружения Киеву, постоянному выяснению деталей диверсий на «Северном потоке» и призыву к отмене антироссийских санкций.

Лидеру оппозиционной немецкой партии «АдГ» Тино Хрупалле понадобилась экстренная медицинская помощь перед его выступлением на предвыборном митинге в городе Ингольштадте. По предварительным данным, кто-то из присутствующих мог вколоть ему неизвестное вещество, место прокола на теле политика уже обнаружили. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. Как пишет газета Junge Freiheit, политика атаковали двое неизвестных, которые воткнули в него шприц с неизвестным содержимым, в результате чего произошел анафилактический шок. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии рассказали о состоянии политика Хрупаллы после госпитализации.

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