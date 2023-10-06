Городские службы Москвы заработали в усиленном режиме

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме на фоне ухудшения погоды, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В Москве ожидается резкое ухудшение погоды — в ночь на 7 октября и утром ожидается понижение температуры воздуха до -2 градусов, не исключено образование гололедицы. Кроме того, с утра до вечера 7 октября в столице прогнозируются дождь со снегом, сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду.

«В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы работают в усиленном режиме, под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения», – приводятся в сообщении слова заммэра Петра Бирюкова, курирующего комплекс.

Днем 6 октября в некоторых районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков. Также в отдельных районах города зафиксированы порывы ветра до 20 метров в секунду.

Ранее синоптик сообщила, что за три дня в Москве выпадет треть месячной нормы осадков.