На Украине возбудили уголовное дело против двух депутатов за избиение киевлянина

Депутаты Верховной рады Украины, представляющие партию «Слуга народа», Артем Дмитрук и Александр Куницкий стали фигурантами уголовного дела. Парламентариев подозревают в избиении мужчины, сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на данные офиса генерального прокурора страны.

Согласно полученной информации, инцидент произошел 5 октября в центре Киева. В этот день в сети появилось видео, на котором запечатлено избиение одного из граждан законодателями.

Впоследствии была опубликована еще одна запись. На ней потерпевший заявил, что Дмитрук и Куницкий обвинили его в мошенничестве и потребовали деньги. Не добившись желаемого, депутаты устроили потасовку.

Дмитрук, в свою очередь, отверг обвинения и рассказал свою версию произошедшего. По его словам, законодатели организовали рейд в занимавшийся аферами колл-центр. При этом избитого человека он назвал подставным лицом.

«По факту произошедшего инцидента между депутатами и гражданином <...> генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства. Куницкого и Дмитрука подозревают в [нанесении] умышленных телесных повреждений средней тяжести, а также хулиганстве», — говорится в заявлении.

Как указано в сообщении, за досудебное разбирательство будет отвечать главное следственное управление. Также в офисе прокурора уточнили, что оба дела объединены в одно.

Ситуацию уже прокомментировала спикер парламентской фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук. Она заявила, что подобные инциденты неприемлемы.

Ранее на заседании Верховной рады произошла потасовка между депутатами.