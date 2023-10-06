Жители Казани приняли сгоревшее бревно на реке за собаку и вызвали МЧС

В Казани сотрудникам МЧС поступил вызов от местных жителей с просьбой спасти собаку, которая застряла на отмели реки. Прибывшие на место спасатели вместо животного обнаружили обгоревшее бревно. О случае рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

Вызов поступил 6 октября. По словам сотрудников экстренной службы, очевидцы сообщили, что якобы наблюдают собаку, застрявшую на отмели реки между Казанским Кремлем и смотровой площадкой «Чаша».

«По прибытии на указанном месте обнаружено обгоревшее бревно, застрявшее в песке», — сообщили в пресс-службе МСЧ.

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