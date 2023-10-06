Большинство россиян уверены, что Путин может дать стране стабильность и развитие

Большинство участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявили, что президент Владимир Путин может обеспечить стабильность в стране и ее развитие. Результаты исследования появились на сайте центра.

Опросы провели 4, 11, 18 и 25 сентября, а также 4 октября, в них участвовали 1600 россиян старше 18 лет.

Так, большинство опрошенных уверены в способности президента обеспечить стабильность в стране (74%) и в целом помогает ее развитию (74%). Однако противоположную позицию высказали 18% и 19% респондентов соответственно.

Абсолютное большинство (72%) опрошенных считают, что президент многое делает для страны и людей.

Опрошенные считают российского главу спокойным (89%), активным, энергичным (87%), волевым, решительным (86%) и мудрым (89%) человеком. Большинство участникам опроса (79%) ответили, что Путин подходит на должность президента РФ лучше, чем другие политики.

До этого ВЦИОМ сообщил, что 77% опрошенных россиян полностью доверяют нынешнему российскому лидеру.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство РФ».