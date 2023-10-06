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Россияне попытались незаконно вывезти в Литву 286 кг янтаря

В Калининградской области ФСБ поймала мужчин, пытавшихся вывезти 286 кг янтаря

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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области

В Калининградской области в отношении нескольких жителей региона возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

По информации следствия, 5 сентября шестеро мужчин пытались перевезти на грузовом авто из России в Литовскую Республику янтарь весом 286 кг стоимостью около 2,4 млн рублей. Документы на гранулированное сырье у водителя авто отсутствовали.

После прохождения таможенного контроля на МАПП «Чернышевское» в Нестеровском районе одного из подозреваемых задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

По уголовному делу задержаны пятеро фигурантов, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Ранее В Московской области двух мужчин посадили за контрабанду 813 кг янтаря.

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