В Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил о воздушной тревоге в городе.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

Ранее в Севастополе отработали российские системы противовоздушной обороны, в результате чего обломки беспилотника упали на крышу одного из жилых домов. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что спасатели выехали на место ЧП, также будет приниматься решение о перемещении взрывоопасных предметов.

3 октября Развожаев в своем Telegram-канале сообщал о воздушной тревоге в городе.

До этого губернатор Севастополя говорил, что российские силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек. Он отмечал, что военные Вооруженных сил России отражают ракетную атаку на город-герой, «работа продолжается».

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.