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В Екатеринбурге простились со штурманом угнанного на Украину Ми-8

В Екатеринбурге простились с пилотом, погибшим из-за предателя Кузьминова

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Depositphotos

В Екатеринбурге простились с Хушбахтом Турсуновым — штурманом военного вертолета Ми-8, который угнал на Украину летчик Максим Кузьминов. Об этом пишет Е1.RU.

Отмечается, что вместе с бортмехаником Никитой Кирьяновым он стал жертвой предательства летчика Кузьминова, отказался сдаваться в плен и был убит бойцами ВСУ.

Информацию о его гибели подтвердили в военном комиссариате Чкаловского района. Церемония прошла с соблюдением воинских почестей. Тело штурмана затем отправят на его родину, в Узбекистан, для захоронения.

2 октября неназванные офицеры российской военной разведки заявили в эфире канала «Россия 1», что в отношении летчика Максима Кузьминова, угнавшего на Украину вертолет Ми-8, «уже получен приказ», и он «не доживет» до суда. Имена и позывные военнослужащих засекречены и в сюжете не раскрываются, опознавательных знаков, подтверждающих их принадлежность к подразделению, нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что члены экипажа Ми-8 до угона на Украину устраивали дружеские встречи.

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Операция на Украине
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