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Издатель «Медиазоны» Верзилов покинул свой пост

Петр Верзилов** сложил с себя полномочия издателя «Медиазоны»*

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Александр Земляниченко/AP

Издатель «Медиазоны»* Петр Верзилов (признан в РФ иностранным агентом)** (и он, и издание внесены в реестр иностранных агентов в России) заявил, что покинул свой пост. Об этом он написал в своем Twitter.

В публикации Верзилов подчеркнул, что был основателем и издателем «Медиазоны» с начала работы издания в 2014 году.

Он добавил, что никогда не вмешивался в редакционную политику. Но его сегодняшняя деятельность (участие в российско-украинском конфликте на стороне Вооруженных сил Украины, о чем Верзилов накануне рассказал в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) — прим. Ред.) «для некоторых ставит под сомнение неангажированность и независимость «Медиазоны», чего не должно возникать по отношению к любимому изданию».

«Поэтому я принял решение сложить с себя полномочия издателя, оставшись отцом-основателем Медиазоны (напомню, что у издания есть еще и матери-соосновательницы!) А отцы и матери в работу издания, конечно, не вмешиваются», — написал Верзилов.

В марте 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Верзилова по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

*  признан в РФ иностранным агентом
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