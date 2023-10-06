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Британец рассказал, что 15 лет живет без денег

Oddity Central: британец 15 лет не пользуется деньгами

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Depositphotos

Мужчина из Англии рассказал, что уже 15 лет не пользуется деньгами, пишет Oddity Central. Кроме того, британец старается избегать современных технологий.

Марк Бойл отказался от использования денег в 2008 году. В то время он имел хорошую должность на работе и высокий оклад, но решил изменить свою жизнь во время философской беседы со своим другом за бокалом вина. Они обсуждали мировые проблемы и пришли к выводу, что именно деньги являются источником всех бед.

После этого Марк продал дом и переехал жить в старый фургон. Мужчина также отказался от использования денег. Первое время, вспоминает Бойл, было трудно, но он не свернул со своего пути, и, как уверяет, обрел счастье.

«Я обнаружил, что настоящая безопасность — это дружба, а не деньги», — добавил британец.

Бойл знает, что жить так, как он, далеко не легко, добавляя, что не каждый сможет последовать его примеру. Однако он надеется, что его поступок заставит людей задуматься о ценностях.

Ранее в США неизвестный выиграл $1,3 млрд в лотерею.

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