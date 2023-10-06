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С заболевшей корью девушкой в петербургском ЖК контактировали 3 тысячи человек

В ЖК Санкт-Петербурга обнаружили очаг кори

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OneSideProFoto/Shutterstock

В Санкт-Петербурге жительница ЖК «Лондон парк» заболела корью, за время инкубационного периода с пациенткой могли контактировать около трех тысяч человек. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным СМИ, петербурженка заболела 21 сентября — у нее два дня держалась высокая температура, после чего девушка обратилась в поликлинику, где ей поставили ОРВИ. В тот день у заболевшей появилась характерная для кори сыпь, и она вызвала «скорую». Медицинский тест подтвердил, что петербурженка больна корью.

Источником инфицирования, вероятно, стал прилетевший из Дагестана ребенок — девушка контактировала с ним 8 сентября, и в тот же день его положили в больницу.

Медицинские работники обходили 15 подъездов ЖК, чтобы предупредить жильцов об очаге кори, узнать, что им известно о своей иммунизации от инфекции, а также чтобы предложить вакцинацию.

«Тех, кто не был привит от кори, направляли в поликлинику на прививку. Тем, кто не знал о наличии/отсутствии антител к кори, предлагали два варианта: сдать кровь на антитела к вирусу кори (бесплатно по полису ОМС) или сделать прививку. Если по результатам анализов у человека антитела не обнаруживались, он делал прививку», — рассказала эпидемиолог поликлиники №97 Марина Цыпленкова в беседе с изданием.

Врач отметила, что от кори в доме привили более 100 человек. Более очагов на 6 октября выявлено не было.

Ранее в Перми школа ушла на карантин по кори.

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