В Карачаево-Черкесии задержали изготовителя СВУ, из-за которого эвакуировали 16 человек

В Карачаево-Черкесии задержали подозреваемого в изготовлении самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

По версии следствия, 29-летний житель Малокарачевского района, дважды судимый за наркотические преступления, сконструировал бомбу, а затем оставил ее в заброшенном доме в селе Учкекен.

Подозрительный предмет в черной сумке нашли сотрудники ФСБ с помощью служебной собаки, а затем ВСУ там же обезвредили саперы.

«Пес обследовал подозрительный предмет и дал понять правоохранителям своим поведением, что эта вещь представляет опасность», — рассказал инсайдер.

Затем к охране порядка привлекли более 30 сотрудников полиции, из ближайших домов были эвакуированы 16 человек.

Уголовное дело по факту произошедшего пока не возбудили.

Ранее в Сибири школьник заплатил сверстнику, чтобы тот сообщил о «минировании» его школы.