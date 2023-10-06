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В Москве выпало до четверти месячной нормы осадков

В некоторых районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков

В некоторых районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости.

Наибольшее количество осадков выпало в районе Волоколамского шоссе — около 17 мм. Также в отдельных районах города зафиксированы порывы ветра до 20 м/с.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три дня в Москве выпадет треть месячной нормы осадков. Горожан ожидает ветер и снег с дождем, рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

Погода в столице в ближайшее время будет холодной и ненастной. За сутки в отдельные дни может выпасть по 10-15 мм осадков, в то время как треть месячной нормы – 20 мм, отметила синоптик.

Напомним, в «Фобосе» ранее сообщили, что в этой воскресенье в Москве может выпасть первый снег. Похолодание и осадки связаны с тем, что в пятницу в Центральную Россию придет североатлантический циклон.

Также синоптики ранее обещали, что 10-13 октября в Москве начнется вторая волна бабьего лета.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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