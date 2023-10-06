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Чиновникам предложили делиться зарплатой с армией

Депутат Лантратова предложила госслужащим перечислять 2% зарплаты на нужды СВО

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Нина Зотина/РИА Новости

В Госдуме предложили ввести добровольную подписку «Вклад в Победу», по которой чиновники могли бы ежемесячно перечислять по 2% зарплаты на нужды спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо депутата Яны Лантратовой на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

В тексте указано, что мера должна коснуться депутатов Государственной думы, депутатов регионального и муниципального уровней, государственных служащих, занимающих должности, отнесенные к категории руководителей, а также руководителей федеральных бюджетных учреждений и государственных корпораций.

Лантратова также отметила, что в России есть много людей, которые хотят внести свой вклад в борьбу «за будущее РФ». По ее мнению, в этой ситуации российские госслужащие должны быть в авангарде патриотического движения.

До этого Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о формировании в составе Вооруженных сил девяти резервных полков, которые пополняются военнослужащими контрактной службы. По его словам, они сформированы в составе ВС РФ для группировок российских войск в зоне спецоперации.

В июле Госдума приняла законопроект о возможности передачи гражданам и организациям вещественных доказательств и конфискованных вещей в период мобилизации, военного положения или военного времени.

В июле заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявлял, что бюджет РФ должен быть ориентирован на нужды СВО. По его словам, основная задача российского бюджета — обеспечение обороноспособности и безопасности страны.

Ранее Путин отметил производство оборонного комплекса для нужд СВО.

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